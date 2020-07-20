В понедельник, 20 июля, в день четвертой годовщины убийства журналиста Павла Шеремета, Министерство внутренних дел Украины заявило о том, что у фигурантки Яны Дугарь нет бесспорного алиби.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики утверждают, что наличие бесспорного алиби у Яны Дугарь не соответствует действительности, поскольку девушку заметили на записи камеры видеонаблюдения на ул. Липинского. На них девушка "проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон".

"Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которого имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо – Яна Дугарь", — говорится в сообщении.

Также в МВД уточнили, что Дугарь пыталась передать своему знакомому по прозвищу "Череп" сумку сапера, две книги о саперском деле и семь мобильных терминалов.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

В декабре 2019-го полиция провела обыски и сообщила о подозрении нескольким людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Также "Страна" писала, что 13 июля в Апелляционном суде Киева по ходатайству защиты освободили из-под домашнего ареста подозреваемую по делу медсестру Яну Дугарь и сняли с нее электронный браслет.