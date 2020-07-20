Мэр Киева Виталий Кличко, отмечавший свой день рождения на этих выходных в загородном клубе, взял мини-отпуск, ведь в Киев съехалась вся его большая семья. Судя по фото мэра с сыновьями и братом, которые он опубликовал в своем ФБ, отдыхали они в имении на Киевском море (кроме момента самого празднования дня рождения в ночь с субботы на воскресенье). Резиденция находится в селе Лютеж неподалеку Вышгорода.

"Страна" наведалась туда в воскресенье, 19 июля.

Дорога на участке между Старыми Петровцами и Лютежем оказалась отличной, так как недавно здесь постелили новый асфальт. К самому особняку Кличко подъехать не удалось, так как он находится на закрытой и охраняемой территории. С одной стороны густой сосновый лес, а с другой – Киевское водохранилище.

Однако корреспондентам "Страны" удалось сделать снимки дачи с воздуха. Оказалось, что что Кличко заметно расстроил и облагородил свое имение со времен 2013 года, когда журналисты впервые нашли и показали эту загородную недвижимость.

Так, кроме причала для катеров, на берегу появился небольшой обустроенный пляж и дебаркадер (плавучий дом, который часто используют в качестве зоны отдыха), а рядом с ним вертолетная площадка. Ведь оба брата летают на геликоптерах.

Напомним, что участок в 25 соток и деревянный дом в стиле альпийских шале (785 кв. м) оформлен на Наталью Егорову, жену Кличко. По декларации мэра, это поместье у них с 2013 года и цена особняка на момент покупки была 3 620 000 грн, а вот стоимость земли не указывается.

Подробнее о том, как Кличко отметил 49-й день рождения читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что глава Киева отпраздновал свой день рождения в полночь с грандиозным салютом.