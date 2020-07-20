Вечером в понедельник, 20 июля, а также ближайшей ночью на юге Украины ожидаются дожди с грозами. Также осадки вероятны в Кропивницком и Днепре с районами. Но уже во вторник, 21 июля, в этих регионах будет преобладать сухая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

А вот в западных и северных областях днем 21 июля ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град. На востоке, юге и в большинстве центральных регионах страны во вторник будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха 21 июля будет колебаться в пределах +25...+30 градусов, на юге местами достигнет +30...+33 градусов, в западных областях будет прохладнее - +22...+27 градусов.

"В Киеве вторник закрутит грозовыми облаками, ожидается периодически дождь с грозой и порывистым ветром во время грозы. Однако солнца также хватает, эти дожди - летние, а не осенние, беспросветные. Температура в столице в течение вторника +27, +28 градусов, то есть, для лета практически идеальна", - написала Диденко.

По информации синоптика, в середине недели несколько похолодает. Потом еще потеплеет, но в ближайшей перспективе сильной жары не видно.

Напомним, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины.

Также мы писали, что в понедельник в Украине тепло, а на западе и юге - дожди.