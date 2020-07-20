Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой отпуск на "даче Хрущева" в Запорожской области и вернулся в Киеве вечером в воскресенье, 19 июля.

Об этом "Стране" сообщил источник в Офисе президента.

Причина, по которой глава государства раньше запланированного вернулся в столицу, не уточняется.

Отметим, что, по информации журналистов, Зеленский должен был отдыхать на президентской даче на острове Бирючий, десять дней.

Напомним, "Страна" рассказывала о резиденции на Бирючем, которая была организована во времена Никиты Хрущева, где должен был отдыхать Зеленский.

Также недавно стало известно, что Владимир Зеленский нарушил свое предвыборное обещание и переехал жить в государственную резиденцию. Мы писали о том, что известно о дворце в Конча-Заспе, где поселился президент.