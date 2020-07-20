В Украине необходимо узаконить секс-индустрию, чтобы власти могли осуществлять контроль за деятельностью ее работников.

Об этом в интервью изданию "Hromadske" заявила депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Секс-индустрия – это одна из старейших, как говорят, профессий. Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в "черной" части спектра экономики. Они получают прибыли и не платят налоги", – сказала депутат.

Также она отметила, что их сферы предоставления интимных услуг нужно убрать явления аморального характера (унижение, элементы торговли людьми).

"Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать", – убеждена глава комитета.

Отвечая на вопрос, нуждаются ли в соцзащите работники секс-индустрии, депутат ответила, что на государство может рассчитывать любой гражданин Украины.

"Человек, который работает в этой сфере, будет потом требовать от государства пенсионное обеспечение; если что-то произойдет в смысле несчастного случая и это приведет, например, к инвалидности, то социальные службы будут подключаться", – рассказала она.

Третьякова уточнила, что является "сторонницей легализации в Украине всего, что возможно".

Напомним, в конце июня депутат Третьякова оскандалилась, заявив, что у безработных рождаются дети низкого качества, и предложив стерилизовать граждан без трудоустройства.

Отметим, что в "Слуге народа" не первый раз выступают за легализацию некоторых спорных для общества вопросов. Так, еще в октябре прошлого года один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев выступил за легализацию марихуаны. А перед этим народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что собирается подать законопроект о легализации эвтаназии.