Показатели голосования парламентской фракции "Слуга народа" существенно ухудшились с начала этого года. Фактически можно говорить, что монобольшинства в Верховной Раде не существует.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"С начала 2020 года у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Верховной Рады. Так, если в период с сентября по декабрь 2019 году в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов Слуги народа, то за период с января по июль 2020 показатель поддержки снизился до 220 депутатов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с января этого года было принято 87 законов, за которые в среднем голосовали лишь 220 депутатов от фракции "Слуга народа". Из них 58 законов удалось принять лишь при помощи других политических сил.

По словам главы организации Алексея Кошель, можно говорить о том, что фактически монобольшинства в Раде больше не существует.

"На сегодня монобольшинства фактически не существует. Из 247 депутатов Слуги народа регулярно голосуют только 220. За почти год работы Слуга народа "потеряла" часть депутатов, и сейчас преобладает тенденция к дальнейшему спаду", — сказал он.

До этого "Страна" анализировала, как на монобольшинстве в Верховной Раде скажется падение рейтинга. Как показал опрос КМИСа, с момента выборов фракция "Слуга народа" потеряла 10% поддержки.

Также мы рассказывали о том, что голосования фракции "Слуга народа" в марте показывали фактическую смерть монобольшинства в парламенте.