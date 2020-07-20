Дата подъема на одесском пляже "Дельфин" танкера "Делфи" откладывается на неопределенный срок, несмотря на то, что ранее работы перенесли на сегодня, 20 июля. По информации источников "Страны" в одесском порту, владелец "Делфи" не дал запрос на буксиры.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что еще 4 июля президент Владимир Зеленский поручил ликвидировать последствия аварии танкера до сегодня, 20 июля. "В ином случае этим вопросом займутся правоохранители", - говорил тогда Зе.

Координатор подъема танкера Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал, что операция по подъему танкера оказалась более сложной, чем предполагалось ранее.

"Итак, операция "убрать Delfi" продолжается. В субботу, 18 июля, стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос.

Как мы и ожидали, это сложный и трудоемкий процесс, в которым много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно – мы выясняем это опытным путем. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно.

Много получил вопросов почему нужно заниматься Delfi в разгар пляжного сезона. Все просто, осенью может штормить, придется пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время", - написал Ставницер.

Первоначально предполагалось поставить танкер на киль. Затем водолазы должны были устранить течи в корпусе и завести понтоны. Лишь после этого танкер планировали отбуксировать из одесской гавани. Интересно, что глава одесской ОГА Максим Куцый пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что танкер поднимут не позднее 20 июля. 18 июля, первая попытка подъема "Делфи" при помощи двух буксиров провалилась – лопнул трос, который прикрепили к корме судна.

Стоит отметить, что танкер "Делфи" за время прошедшее после кораблекрушения, успел изрядно зачерпнуть донного песка, вода заполнила танки судна. И вес судна намного увеличился. Плюс зарылся бортом в дно на несколько метров. То есть фирме, которая занимается подъемом, скорее всего придется вымывать песок из-под корпуса "утопленника" и из танков судна. А также увеличить количество буксиров для подъема танкера с борта.

Добавим, что министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Зеленского заявил, что "при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля".

"Страна" подробно описывала, почему в Одессе восьмой месяц не могут поднять затонувший танкер.