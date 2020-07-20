Российский президент Владимир Путин заявил, что следует поддержать решение организаторов "Бессмертного полка" и перенести акцию на следующий год из-за коронавируса.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Пул N3" в понедельник, 20 июля.

"В случае с шествием "Бессмертного полка" какая может быть социальная дистанция? Весь смысл мероприятия в том, чтобы народ России продемонстрировал свое единство перед лицом памяти о наших отцах, дедах, прадедах. Это значит, что люди идут плечом к плечу. Я предлагал перенести это на день ВМФ. Мы до последнего консультируемся со специалистами, я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и успеть на Красную площадь, пройти по ней. Но специалисты не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести мероприятие на следующий год. Мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво – так, как мы можем это делать и как делаем всегда", - заявил Путин на встрече с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив".

Напомним, в этом году акция "Бессмертный полк" в России прошла онлайн из-за введенных ограничений. В виртуальном шествии приняли участие более 2,7 млн ​​человек. Для участия нужно было отправить фотографию фронтовика.

Как сообщалось, в России задержали четыре человека, которые разместили портреты Гитлера и Гимлера на онлайн-акции "Бессмертный полк".