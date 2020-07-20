Днем в понедельник, 20 июля, в Киеве произошла драка. Двое скейтеров побили молодого человека в районе ТЦ SmartPlaza возле станции метро "Политехнический институт".

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

На ролике видно, как двое молодых людей руками и ногами избивают парня. Он сначала лежит на земле, но позже встает и кидает в сторону одно из скейтеров рюкзак. В ответ он получает удар скейтом и снова падает на землю.

По информации скейтеров, мужчина был пьян и спровоцировал конфликт сам, угрожая несовершеннолетним.

"Для понимания ситуации: парень со светлыми волосами просто вступился за младшего брата. За кадром стоит около 10 скейтеров и никто не пытается бить пьяного мужчину толпой. Кто бы остался в стороне, когда его родной брат в опасности..?" - приводит Telegram-канал версию скейтеров.

Напомним, на днях пятеро пьяных вытащили африканских студентов из такси в Киеве. Нападавшими оказались приезжие из Ровенской области.

Также мы писали, что им после агрессивного нападения на иностранных студентов грозит срок в 4 года.