Президент Франции Эммануэль Макрон во время финансовой конференции стран-членов ЕС стукнул кулаком по столу и обвинил канцлера Австрии Себастьяна Курца в неуважительном поведении. Инцидент произошел после того, как австрийский лидер отошел ответить на звонок. Об этом сообщает BBC News.

Макрон публично отчитал премьер-министра Австрии Себастьяна Курца за разговоры по телефону во время важной конференции. Это француз посчитал оскорблением.

Как утверждается, инцидент произошел во время обсуждений бюджета. Курц отошел для ответа на звонок, из-за чего Макрон стукнул по столу и обвинил австрийского коллегу в неуважительном поведении.

"Видите? Ему все равно. Он не слушает других, у него плохой настрой", - цитируют Макрона журналисты. Также сообщается, что в свою очередь канцлер Австрии был оскорблен риторикой президента Франции.

На напряженной встрече стран-членов ЕС происходят и другие ссоры.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил премьера Нидерландов Марка Рютте в личной неприязни и попытке увязать финансовую помощь с политическими вопросами. Нидерланды - одна из стран, которая была недовольна распределением субсидий и займов в фонде и настаивала на том, чтобы доля безвозмездных субсидий в пакете помощи была меньше.

"Виноват голландец... Я не знаю, почему он нас не любит", - сказал Орбан. Со своей стороны его поддержал болгарский лидер Бойко Борисов заявив, что Рютте ведет себя "как полицейский Европы".

Также позицию Рютте раскритиковал и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его словам, Рютте хочет выглядеть героем в своей стране, а проблемы партнеров по ЕС ему безразличны. "Вы можете стать героем для своей страны на несколько дней. Но через несколько недель вы понесете ответственность за то, что блокировали эффективный европейский ответ на Covid-19", - сказал он. Конте также добавил, что Европу "шантажируют прижимистые (страны - Ред.)".

Поддерживают позицию властей Нидерландов в Швеции, Дании и Австрии. Также к их позиции на саммите присоединилась и Финляндия. Группа этих стран заявила, что они согласны, чтобы субсидиями было выделено не более 375 млрд. евро. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало ранее, что в ночь на понедельник эти страны согласились с суммой 390 млрд евро. Испания и Италия, которые серьезно пострадали от последствий коронавируса, требуют, чтобы субсидии были не ниже 400 млрд евро.

Как сообщала "Страна", ранее канцлер Австрии заявил, что в переговорах ЕС по бюджету остаются открытые вопросы.

Напомним, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку после победы на местных выборах в маленьком городке. Ранее во Франции циркулировали слухи о его разногласиях с президентом.