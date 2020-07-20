Президент России Владимир Путин во время визита в Керчь заявил, что власти Украины до аннексии полуострова больше забирали у него, чем давали. Это было необходимо для того, чтобы поддержать другие регионы.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до Майдана, имеется в виду Николай Азаров — Ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", — сказал он.

В то же время Путин уточнил, что это были вынужденные действия властей Украины "в силу тяжелой экономической ситуации".

Напомним, в ходе этой поездки в аннексированный Крым будет принимать участие в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота. Изначально визит должен был состояться 16 июля, но в последний момент ее перенесли.

Также "Страна" писала, что по мнению Владимира Путина, отношения Украины и России испортились не из-за Крыма.