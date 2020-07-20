Вячеслав Штучный был назначен первым заместителем начальника Управления государственной охраны.

Соответствующий указ в понедельник, 20 июля, подписал президент Украины Владимир Зеленский

"Назначить Штучного Вячеслава Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

Напомним, 15 июля, занимавший должность аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности. На следующий день парламент уволил Штучного.

Ранее один из влиятельных депутатов "Слуги народа" заявил, что в Офисе президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы он следил за действиями главы парламента Дмитрий Разумков. Однако в интервью "Стране" спикер эту информацию не подтвердил.

Как известно, руководителем аппарата Верховной Рады Штучного назначили в сентябре прошлого года. А до этого он работал заместителем главы госохраны Украины.