В понедельник, 20 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник обстреляли позиции подразделений ОС в районе населенного пункта Шумы. В результате обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о военнослужащем Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июня около населенного пункта Зайцевое на Донбассе. Также "Страна" подробно разбиралась в том, что на самом деле произошло в серой зоне под Горловкой, где он погиб.

Также писали, что что, по данным командования ООС, в июне убили 42 человека, 58 военнослужащих ранили.