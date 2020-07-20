В Харькове во время открытия фотостудии "Darkloft", находящейся на территории завода им. Шевченко, погибла фотограф Галина Карацюба.

Об этом сообщила ее знакомая, харьковский блогер Татьяна Коряк, передает местное издание "Город Х".

Сообщается, что девушка далеко отошла от огражденной территории, покинула пределы фотостудии, открывшейся на территории завода. Там она упала в шахту и разбилась насмерть.

"Я не верю! Галечка! Как? Ну зачем ты ушла? Когда Дима мне написал, что тебя больше нет, я подумала вы опять меня разыгрываете, шутники. Не понимаю... Зачем тебя Бог забрал? Столько у нас планов, идей было. Я знаю, ты меня сейчас слышишь, шепчу, нет кричу сквозь слезы, что никогда не забуду, близкий ты мой человек! Покойся с миром! - отметила подруга погибшей. - Не передать словами какая скорбь внутри. Я полдня это пишу... и, наверно,е еще долго не смогу осознать происходящего. Сейчас в голове твои слова во время съемки на поле: "Корячка, ракета моя, закричи сейчас как в последний раз". Галь, кричу!", - цитируют знакомую погибшей местные журналисты.

На странице фотостудии в Инстаграме подтвердили факт трагедии, призвав не спекулировать на случившемся.

"Как уже многие знают - произошла трагедия, сейчас идет разбирательство. Незадолго до конца мероприятия, фотограф Галина Карацюба ушла со студии, перелезла через ограждения и самовольно пошла гулять по территории завода", - говорится в опубликованном сообщении фотостудии.

Также в сообщении "Darkloft" выражаются соболезнования родственникам, друзьям погибшей и предупреждается о начавшемся распространении в соцсетях лживой информации о случившемся якобы на киностудии, "чтобы хайпануть".

"Трагедия произошла не в студии, а в соседнем от студии крыле здания, в которое проход был запрещен и закрыт", - резюмировали в фотостудии.

Фото: instagram.com/darkloft_kh

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