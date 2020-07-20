Журналисты и редактора в Кировоградской области открыто обратились к народному депутату и одному из инициаторов законопроекта "О медиа" Никите Потураеву с требованием пересмотреть документ.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Редакторы областных и местных газет в Кировоградской области протестуют против законопроекта "О медиа" и призывают партию "Слуга народа" сконцентрироваться на мероприятиях по поддержке украинских медиа, а не на государственном регулировании СМИ. Соответствующее открытое обращение авторитетные местные журналисты направили в адрес одного из инициаторов законопроекта "О медиа", а с недавних пор – главы Кировоградской областной организации партии "Слуга народа" Никиты Потураева", — говорится в сообщении.

Представители СМИ, утверждает Томиленко, готовы во время кампании по местным выборам к "тесному общению о реальных потребностях украинских медиа и журналистов" как с самим Потураевым, так и с другими парламентариями. Вместе с тем обращение также было направлено в Высший совет партии "Слуга народа".

"Законопроектом предусматривается переход всех регуляторных функций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Она назначается исключительно Верховной Радой и президентом Украины, поэтому вполне зависима от власти. Считаем, что полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по регулированию и контролю за распространением информации, причем не только в отношении телерадиовещателей, но и в отношении любой информационной деятельности, включая распространение информации печатными СМИ, являются чрезмерными. Предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания возможности отключать или блокировать СМИ будет означать введение цензуры в медиа", — говорится в тексте обращения.

Журналисты и редактора кировоградских СМИ также уточнили, что сегодня рассчитывают на помощь местным медиа, а не на усиление урегулирования со стороны государства.

В связи с этим они обратились к Потураеву с просьбой доработать законопроект "О медиа" к повторному первому чтению. В частности, не распространять право Нацсовета на печатные и онлайн-СМИ.

Кировоградские СМИ написали открытое обращение Никите Потураеву. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenk

"Открытое обращение подписали председатель Кировоградской областной организации НСЖУ Петр Мельник, руководители крупнейших областных газет "Диалог" Анатолий Безтака и "21 канал" Юрий Яровой, редакторы местных газет "Известия Светловодщины" Светлана Калугина, "Новый день" (Бобринец) Игорь Леус, "Сельский вестник" (Александрия) Ирина Балашова, "Знаменские вести" Надежда Коленченко, "Сельская жизнь" Екатерина Матка и "Приднепровье" Руслана Сорока. Сбор подписей продолжается", — говорится в тексте сообщения.

Кировоградские СМИ написали открытое обращение Никите Потураеву. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, эксперт Совета Европы раскритиковала нормы закона "о медиа" о регулировании сайтов.

Также мы писали о том, как "слуги народа" пытаются обмануть Евросоюз с законопроектом "О медиа".