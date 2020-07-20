Сегодня, в понедельник, 20 июля, работники "Укрлендфарминга" проводят акцию протеста под зданием ВАКС.

"Сегодня, в 14:00 ВАКС должен рассмотреть апелляционное обжалование, которое является абсолютно незаконным, со стороны САП на решение Печерского районного суда Киева о закрытие дела против руководителя нашего холдинга Олега Бахматюка", – заявила Ирина Мельник, финансовый директор "Укрлендфарминга".

Более пяти тысяч участников акции протеста требуют выполнить решение Печерского районного суда Киева, которое подтверждает, что уголовное дело против их агрохолдинга открыто незаконно.

По словам участников акции, их предприятие уже более восьми месяцев терроризирует НАБУ в лице Артёма Сытника, а последние две недели к террору подключилось САП в лице Назара Холодницкого.

По словам организаторов акции, 5 июля Печерский районный суд Киева обязал САП закрыть уголовное производство против "Укрлендфарминга". Также агрохолдинг получил заключение от Офиса генерального прокурора, которое подтверждает, что уголовное дело против агрохолдинга возбужденно незаконно.

"На протяжении двух недель мы проводили акции протеста под САП с требованием поставить подпись о закрытии дела. Также мы написали письменное обращение, чтобы в ведомстве нам прокомментировали, когда дело будет закрыто. Но вместо этого САП подало апелляцию на решение Печерского районного суда Киева, что абсолютно незаконно. Потому ВАКС не имеет права рассматривать апелляции на решения районных судов", – рассказывает юрист "Укрлендфарминга" Артур Львовский.

Сегодняшнюю акцию протеста сотрудники агрохолдинга начали под стенами Кабмина. Они передали обращение к премьер-министру, которое подписали более 30 тысяч сотрудников агрохолдинга, чтобы тот обратил внимание на давление со стороны НАБУ и САП.

"Мы будем протестовать до тех пор, пока не будет выполнено решение Печерского районного суда Киева, а именно закрытие уголовного дела: которым кошмарят наш Агрохолдинг", – заявляют участники акции.

Напомним, 9 июня Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Украины отменить постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора, о возобновлении уголовного дела в отношении предпринимателя Олега Бахматюка, владельца компании "Укрлендфарминг".

26 июня Офис генпрокурора Украины исполнил решение Печерского районного суда Киева и закрыл уголовное дело VAB Банка против бизнесмена Олега Бахматюка.

Отметим, что НАБУ подозревает Бахматюка в присвоении стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" НБУ (по этому делу также проходят и экс-чиновники Нацбанка). Сам Бахматюк считает эти обвинения полностью сфабрикованными и основанными на личной мести Сытника.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.