Михаил Саакашвили, глава исполнительного комитета Национального совета реформ, сделал резонансное заявление. По его словам, чиновники на местах готовятся "к отколу от Украины".

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того что украдут 80%, на остальное создают частные армии… Часть из них готовится к отколу от Украины", - сказал Михо. И добавил, что готовится “большой реванш тех сил, которые "Слуга народа" подвинула из центральной власти в прошлом году (имеется в виду, видимо, Петр Порошенко, который, по слухам, готовит бунт на осень).

Фактически Михо заявил об угрозе сепаратизма, исходящей от местных элит.

“Страна” опросила мэров украинских городов, чтобы узнать, что они думают о заявлениях Саакашвили, “бесятся ли они с жиру” от бюджетов и планируют ли “откол” от Украины.

Геннадий Труханов, мэр Одессы:

“Саакашвили сделал три заявления, и все - бредовые. Первое о том, что мы захватили бюджет. О чем он вообще говорит? Мы далеко не жируем, из центра нам особо ничего не отдали. Пускай Саакашвили прежде, чем такое заявлять, проанализирует финансирование и нагрузку, которую нам передали из центральных органов власти. По всей стране, по всем городам.

Теперь по муниципальной охране, где, по его словам "титушки", и которая вооружена. Саакашвили играет с огнем. Люди, которые работают в муниципальной охране, ежедневно охраняют объекты коммунальной собственности и поддерживают общественный порядок совместно с силами Национальной полиции. Например, наши ребята в жару, в холод, в дождь, шторм обеспечивают безопасность возле затонувшего танкера Delfi. Вместе со спасателями они сохранили жизни троим людям. Наши ребята с ног валятся. Как можно так из оскорблять? И кто это делает? Человек, который у себя на родине осужденный преступник, а тут - пригретый политик? О каком оружии он говорит?! Его лечить надо. Я давно за ним наблюдаю, он - болен. Я серьезно. Пусть приедет и покажет, где у нашей муниципальной охраны оружие. Его нет.

Не знаю, что там в Киеве ставят за эксперименты - вместе с Саакашвили или над ним. Вспомните, что этот "реформатор" в свое время в Одессе наделал.

Наконец, третий тезис: Саакашвили говорит, что мэры собираются откалываться от Украины. Как это можно комментировать? Он не просто разводит демагогию, он занимается дестабилизацией ситуации в Украине. Ему гадость сказать - как дураку с горы сбежать".

Борис Филатов, мэр Днепра:

“Тяжело комментировать то, что заявляет Михаил Никалозович. Это голоса в его голове. Если философски, то это - популистское заявление, не имеющее никакого отношения к реалиям. Давайте по тезисам.

Первая мысль о том, что “местным феодалам достался весь бюджет”, говорит о том, что Саакашвили вообще не разбирается в структуре местных бюджетов. А она состоит из отчислений по налогам на доходы физических лиц и земельного налога. Как можно отдать весь бюджет на места? У нас нет других поступлений, кроме этих двух. Не говоря о том, что за последний год за счет сокращения финансирования и уменьшения субвенции на социально-экономическое развитие у нас фактически городские бюджеты сократились, а не возрасли. То есть у нас забрали, а не мы.

Второй тезис Саакашвили о том, что 80% местных бюджетов разворовывается - это априори невозможно. Особенно в современном мире, где существуют механизмы финансового контроля, мониторинга.

И третье - обвинения в том, что какие-то муниципальные “варты” ходят с оружием - чистой воды ложь. Оборот и ношение оружия регламентируется действующим законодательством. Муниципальная варта в Днепре точно не ходит с оружием.

Еще Саакашвили говорит о возможном “отколе” регионов от Украины. Мэров можно бесконечно обвинять в тех грехах, которых они не совершали. Но даже такие сложные фигуры, как, например, мэры Одессы и Харькова, Труханов и Кернес соответственно, являются для Украины стабилизирующими. Вместо них могут прийти только либо откровенные популисты, которые вообще не разбираются в происходящем, либо уже четко пророссийские товарищи.

Когда Саакашвили пугает людей “реваншем” и “сепаратизмом”, исходящим от местных властей, пусть сначала подумает, какой будет ситуация в столь сложных регионах, без таких контраверсийных фигур, как Труханов и Кернес. Кто их заменит, и что случится с городами, если это произойдёт”.

Алексей Каспрук, мэр Черновцов:

“Какие там бюджеты "отдали местным феодалам"? Ничего уже не осталось на местах. Честно говоря, вообще не хочу комментировать заявления Саакашвили. Он неадекватный. Несколько раз он к нам приезжал в своих избирательных турах, нес какую-то чушь, в том числе про мэра, которого он вообще не знает. Бесполезно с ним разговаривать. Это эпатажный политик, который говорит глупости. Видимо, у него накануне местных выборов есть своя задача под такие заявления.

Скажу одно: мэры никогда не могут быть сепаратистами. Потому что мэр – это та власть, которая всегда находится ближе всего к народу. Какой сепаратизм? Если я у себя в Черновцах хотя бы заикнусь о сепаратизме, меня люди на вилах вынесут из горсовета. Это все бред сивой кобылы".

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс:

“Если Саакашвили хочет бороться с Петром Алексеевичем Порошенко и его предполагаемым реваншем, пусть борется. Но что касается местного самоуправления, надо сначала вникнуть в положение дел, а потом уже делать заявления. Саакашвили говорит, что местным властям отдали весь бюджет, а 80% из него воруют. А на самом деле нам отдали 80% нагрузки. Начиная с льготного проезда и заканчивая зарплатами медсестрам, уборщицам в школах и т.д.

А муниципальной варты у нас в Черкассах вообще нет, как и никаких “частных армий”. Все полномочия органов государственной власти у нас принадлежат государственной власти - полиция, экологическая инспекция, пожарная инспекция и т.д.

И вообще - давайте не будем переводить хозяйственные вопросы в политическую плоскость. Я как городской глава занимаюсь исключительно хозяйственными вопросами. Мне за ремонтами труб и канализаций просто некогда делать политические заявления. Из высоких кабинетов легче всего обвинить местные власти в сепаратизме”.

Владимир Миколаенко, мэр Херсона:

“Не вижу никаких оснований для обвинений в сепаратизме. Именно городские главы в свое время сохранили нашу страну. Я вспоминаю 2014 год - где был господин Саакашвили и другие личности, когда нужно было спасать Украину?

Не знаю, кого имел в виду Саакашвили, говоря об “отколе” от Украины - возможно, Одесскую область, которую он, видимо, считает своей “родной”. Но я убежден, что в Одессе живут патриотичные люди, которые определяют себя как украинцев, и никаких мыслей об отделении от Украины не имеют.

Я слышал так много басен о том, что местные бюджеты якобы переполнены деньгами, и они у нас лежат на депозитах. Не знаю о других городах, но у нас на депозитах нет ни копейки. А коронавирус ударил по всем городам, в том числе, по нашему. Огромная дыра в бюджете. Мы не знаем, как закрывать насущные потребности. Помимо того, что деньги из центра нам, скажем так, перераспределили, так мы еще и потратили собственные средства на те вещи, которые должно было финансировать государство. Например, мы из городского бюджета доплачиваем нашим медикам, потому что та субвенция, которая к нам поступает из центра, не покрывает затраты. Это касается и образования. Кстати, именно за счет местных бюджетов, по большому счету, финансировалась борьба с коронавирусом. Мы потратили на медицину за это время уже около 100 млн грн, из них на борьбу с ковидом - почти 70 млн.

Высказывания о частных армиях вообще некорректны. Муниципальная варта не имеет права носить оружие - они охраняют объекты коммунальной собственности: школы, больницы и т.д. Думаю, Михаил Саакашвили по привычке нагнетает ситуацию. У нас в городе нет муниципальной варты, но я вам так скажу: видя огромную нагрузку на Нацполицию по охране правопорядка, я считаю, что муниципальная варта могла бы ее немного разгрузить. И в целом это очень правильная затея.

Короче говоря, никакого “откола” мы не планируем. Я, конечно, ценю заслуги Саакашвили перед его собственной страной. Но я абсолютно не ценю его действия здесь. И с его стороны некорректно высказывать такие серьезные претензии в адрес местных властей - якобы мы готовим какой-то раскол государства”.