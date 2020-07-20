Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить те обязательства, которые страна несет по минским договоренностям.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов об обращении главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины с призывом сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой.

Об этом сообщает ТАСС, в понедельник, 20 июля.

Так, комментируя предложение главы Чечни позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны, официальный представитель Кремля сказал: "нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям".

Напомним, Песков уже заявлял, что из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения перспективы урегулирования ситуации на Донбассе могут не оправдаться.

Как сообщалось, в начале весны Зеленский пообещал, что Украина выйдет из Минских договоренностей, если "нормандская четверка" за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников позже констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям.