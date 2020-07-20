Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против народного депутата Вячеслав Медяник, который стал участником коррупционного скандала после публикации "Страной" его переписки в Раде.

Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении "Страны".

Речь идет о деле, которое открыли после публикации фотографии переписки Медяника с абонентом "Саша Яровой". Нардеп обещал переговорить с заместителем генпрокурора Русланом Трепаком, чтобы решить вопросы по "сахару" и "океану".

Так, в постановлении о закрытии дела указано, что в ходе расследования Вячеслава Медяника допросили в качестве свидетеля. Он заявил, что не помнит переписки с контактом "Саша Яровой". Также нардеп сообщил, что никто не обращался к нему с предложением взятки за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на исполнение фкнкций государства. По словам Медяника, он ни с кем не обсуждал дела "сахара" и "океана", а с Русланом Трепаком вообще не знаком.

Допросили и Александра Ярового. Он также отрицал свое знакомство с Медяником. Также Яровой заявил, что никому не предлагал взятку. Что касается Руслана Трепака, он сообщил, что не знает ни Медяника, ни Ярового.

Правда, оказалось, что все же существует 18 уголовных производств, в которых фигурирует Николаевский судостроительный завод "Океан", а также в которых объектом уголовного правонарушения является сахар. Однако, прокуроры уверяли, что якобы никто на них в ходе расследования этих дел повлиять не пытался.

В итоге в НАБУ поверили допрошенным фигурантам, заявили об отсутствии фактов уголовных провонарушений и постановили закрыть дело.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что думают депутаты "Слуги народа" о скандале с перепиской Медяника.

Также сообщалось, что говорил о скандале сам нардеп Медяник. В частности, он говорил, что не может помочь решить вопросы.