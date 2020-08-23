В воскресенье, 23 августа, в Португалии проходит финал Лиги Чемпионов нынешнего сезона. На лиссабонском "Эштадиу да Луш" встретятся чемпионы Германии и Франции - мюнхенская "Бавария" и парижский "ПСЖ".

Стартовый свисток Даниэля Орсато (Италия) назначен на 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию сегодняшней встрече ведут телеканалы "Футбол 1" (Украина) и "Матч ТВ" (Россия). Начало трансляции в 21:45.

"Страна" ведет прямой текстовый репортаж о событиях футбольной встречи:

45+2 (22:48) Свисток на перерыв! Ух! Отличная игра! Отдыхаем!

45+1 Падение в штрафной "ПСЖ"! Коман прорывался и упал. Пенальти не ставит судья!

45 Завершается первая сорокапятиминутка. Равная игра в Лиссабоне. И моменты были у обеих команд. Очень интересная игра!

42 После контратаки заработали угловой "красные"

41 Почти каждый навес в штрафную "ПСЖ" заставляет ёкать сердца болельщиков обеих команд. Но в этот раз Левандовскому не удалось пробить по воротам парижан

39 Предыдущий стандарт без угроз для "ПСЖ". А в следующей атаке угловой заработали мюнхенцы

38 Заработали штрафной игроки "Баварии" на половине поля "ПСЖ"

36 Включили дальний прессинг "красные" и заставили парижан ошибаться!

32 ВорОтник "ПСЖ" Навас спасает Париж после удара Левандовски из вратарской!

31 Начался открытый футбол в Лиссабоне! Команды висят на воротах друг друга!

28 Первая жёлтая. Дэвис сбил Керера, прорывавшегося к воротам параллельно линии поля в районе углового флажка "Баварии". Угловой в активе "ПСЖ".

25 Первая замена. Вместо центрального защитника Боатенга выходит Зюле. Получил повреждение игрок "Баварии".

24 Ди Мария. Получил мяч от Неймара после контратаки. Вернул. Все защитники Баварии побежали туда, куда Ди Мария отпасовал. А затем получил мяч назад и оказался один на один. Удар справой, хотя Ди Мария - левша. Выше. Ухх!

22 А вот и ответ "красных"! Роберт Левандовски с разворота пробивает из штрафной "ПСЖ". Штанга! Ух! Обменялись голевыми моментами команды.

18 МАНУЭЛЬ НОЙЕР! Просто спас Баварию её вратарь! Неймар вырывался один на один, пробивал под вратарём, но увы для болельщиков "ПСЖ"!

16 Дэвис прорывался по флангу "ПСЖ", но упустил круглого за пределы поля

10 Навес в штрафную "Баварии" - справились защитники, но вторым темпом последовал прострел в штрафную же. Угловой

9 Мбаппе удалось перехватить мяч у игроков "Баварии", пошёл в обыгрыш и заработал штрафной у ворот соперника

8 Наконец-то удалось игрокам "ПСЖ" отобрать мяч у "красных"

7 Баварцы всё ещё с мячом! Перепасовываются на половине поля "ПСЖ".

6 "Красные" баварцы пока доминируют на поле. "ПСЖ" буквально не могут зацепиться за мяч. Тотальный контроль мяча - установка на игру "Баварии" сегодня?

4 Без угрозы для ворот "ПСЖ", но баварцы сохранили мяч после попытки доставить мяч в штрафную

3 Баварцы заработали штрафной у штрафной "ПСЖ"

22:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

21:59 Гимн Лиги Чемпионов на "Эштадиу да Луш"

21:58 Команды выходят на поле!

21:40 Команды завершает последние приготовления к выходу на поле. Менее чем через 20 минут ожидается стартовый свисток

21:30 Баварцы сильны в первую очередь организационно, парижане - индивидуально. Вечный спор, что эффективнее - коллективизм или индивидуализм. Прямо таки философия финала Лиги Чемпионов.

21:11 Кстати, ФК "ПСЖ" играет в финале Лиги Чемпионов в первый раз.

21:06 А вот кто сегодня в стартовых составах "ПСЖ" и "Баварии":

ПСЖ: Навас - защитники - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - полузащитники - Эррера, Маркиньос, Паредес - нападающие Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба

Бавария: Нойер - защитники - Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис - полузащитники - Горецка, Тиаго, Гнабри, Мюллер, Коман - нападающий Левандовски.



Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее

21:00 Добрый футбольный вечер, товарищи! Час до начала игры и мы начинаем!

Перед игрой

Обе команды провели отличные сезоны в своих чемпионатах, добившись золотых медалей. Тем не менее, фаворитом данной встречи выглядят именно мюнхенцы. Даже не сравнивая по силе футбольные чемпионата Франции и Германии можно сказать, что "Бавария" подходит к сегодняшней игре как единая "команда-звезда".

Мюнхенцы на своем футбольном "заводе" сплавили в единую "машину" опыт, молодость, быстроту и техничность. Наставник команды Ганс-Дитер Флик мотивирует своих футболистов так, что они показывают как организованную командую, так и красивую индивидуальную игру.

ФК "ПСЖ" в этом свете выглядит командой, сконцентрированной вокруг своих лидеров - Неймара, Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии. Пожалуй, это трио в сегодняшнем футболе являет собой одну из самых грозных атакующих футбольных связок в истории. Слабость же команды из Парижа проистекает из ее силы.

Если соперникам "ПСЖ" удается нейтрализовать эту тройку лидеров и заставить парижан защищаться, то тут у чемпиона Франции начинаются проблемы. Лишь совсем немного не выстояла в четвертьфинале турнира "Аталанта", сумев забить "ПСЖ" первой.

В Баварии любят и умеют владеть инициативой, что позволяет атаковать и навязывать соперникам свой нарратив. ФК "Бавария" наколотил только в Лиге Чемпионов нынешнего сезона 42 гола, а в "Бундеслиге" - 100. К тому же пока точно неизвестно, сможет ли сыграть сегодня основной ворОтник "ПСЖ" Кейлор Навас.

В полуфинале против "РБ Лейпциг" его в воротах парижан заменил резервный вратарь Серхио Рико. И тогда ФК "ПСЖ" сыграл без пропущенных голов.

Путь к финалу

"Бавария"

1/8 Бавария - Челси (3:0 (на выезде) и 4:1),

Бавария - Челси (3:0 (на выезде) и 4:1), 1/4 Бавария - Барселона (8:2)

Бавария - Барселона (8:2) 1/2 Бавария - Лион (3:0)

"ПСЖ"

1/8 ПСЖ - Боруссия Дортмунд (1:2 (на выезде) и 2:0)

ПСЖ - Боруссия Дортмунд (1:2 (на выезде) и 2:0) 1/4 ПСЖ - Аталанта (2:1)

ПСЖ - Аталанта (2:1) 1/2 ПСЖ - РБ Лейпциг (3:0)

Сильные стороны

"Бавария"

Мюнхенцы сильны "по всему полю". У них очень сбалансированный и сыгранный состав, "сплав" молодости и опыта. К тому же против индивидуально техничных футболистов они используют дальний прессинг, против которого даже грозный ФК "Барселона" попросту капитулировал.

"ПСЖ"

Нынешний состав парижан заточен под атаку. Трио заслуженных звезд в лице Неймара, Ди Марии и Мбаппе могут уничтожить любую оборону. Особо опасны они когда рядом нет всех игроков защиты соперника, т.е. в контратаках.

Слова

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель:

"Мои чувства очень сложно описать. От полного изнеможения до полного счастья. Но в то же время - полная концентрация, ведь наш путь еще не окончен. Нас ждет финал, который мы очень хотим выиграть. Нужно оставаться спокойными и постараться готовиться, как к любому другому матчу. Не делать ничего особенного, ведь игра сама по себе уже особенная".

Наставник "Баварии" Ганс-Дитер Флик:

"Наш соперник - отличная команда, которая прорвалась в полуфинал, а затем вышла и в финал. Мы проанализируем некоторые вещи. Знаем, что у парижан есть быстрые игроки. Постараемся придать стройности и организации нашей защите, но знаем, что наша самая большая сила - умение давить на соперников".

Фото: facebook.com/ChampionsLeague