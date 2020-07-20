На Обуховском шоссе в Киевской области в четверг, 16 июля, случился конфликт с главой корпорации "Roshen" Вячеславом Москалевским и группой спортсменов-велосипедистов.

Об этом пишет издание Liga.net.

Как рассказали велосипедисты, Москалевский якобы наехал на двух людей на своем автомобиле. В то же время сам президент "Roshen" уверяет, что переехал только их велосипеды и сожалеет о случившемся.

Как отмечается в аккаунте компании echelon, которая занимается организацией велосипедных тренировок, на Обуховском шоссе колонну велосипедистов подрезал водитель на Audi Q7, якобы задев зеркалом инструктора.

В сообщении говорится, что этот автомобиль "делает такие "выкрутасы" уже не в первый раз". Из-за этого спортсмены решили догнать его на светофоре около ТЦ "Мануфактура", чтобы выяснить, "все ли нормально с водителем".

Велосипедисты заявили, что двое из них встали перед капотом автомобиля, чтобы заблокировать ему движение до прибытия полиции. Однако, "водителя это не остановило", он "увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, протянув пару метров по асфальту, и скрыться с места ДТП".

"Каким-то чудом, ребята остались живы и не искалечены, весь удар на себя приняли велосипеды, которые полностью разрушены", — говорится в посте.

Велосипедисты вызвали медиков, которые, по их словам, госпитализировали одного из инструкторов, но "серьезных травм, которые бы угрожали жизни нет". Также, по их словам, полиция оформила ДТП.

В свою очередь Вячеслав Москалевский заявил, что все было не так. По словам президента "Roshen", он ничего не знает об инциденте с "подрезанием", а события начались на светофоре. По его словам, "агрессивная команда" била по его машине, после чего бросила два велосипеда перед колесами.

"Я не стал ждать, пока авто разнесут вдребезги, а проехал через них", — сказал Москалевский.

Президент "Roshen" утверждает, что людей на велосипедах не было. Также он не объяснил, почему велосипедисты стали вести себя агрессивно. Однако, Москалевский признает свою неправоту в этом конкретном эпизоде.

"Действительно здесь был не прав… Я на самом деле готов причиненный ущерб велосипедам возместить в полном объеме", — сказал он.

Водитель заявил, что велосипедисты на трассе между Подгорцами и Киевом якобы нарушают правила дорожного движения. "Они движутся в несколько рядов и перекрывают не менее одной полосы…" — утверждает Москалевский.

При этом он не уточнил, нарушали ли велосипедисты и в этот раз.

"Надеюсь, что этот инцидент, несмотря на публичность, которая появилась, поможет решить проблему, которая долгое время существует на этом участке дороги", — сказал президент "Roshen".

Стоит отметить, что на сайте Нацполиции Киевской области не сообщается о подобных ДТП.

Напомним, ранее появилось видео, как у стадиона Лобановского в центре Киева авто снесло велосипедиста на переходе.

Также мы писали, что киевские велосипедисты назвали 30 самых опасных мест в столице.