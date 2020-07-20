Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудничество с дипломатами и официальными представителями Украины и Грузии во время эвакуации граждан на карантине прошло успешно.

Слова чиновница приводит "ТАСС".

"Эта программа объединила не только нас всех, но и объединила еще нас с теми дипломатами, с теми чиновниками, с теми активистами из стран, с которыми у нас, в общем-то, есть крупные политические проблемы и разногласия", — сказала она.

По словам Захаровой, все разногласия между сторонами "улетучиваются", когда речь идет о помощи гражданам.

"У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они", — рассказала она.

До этого мы приводили слова МИД России на обвинения в наличии военных планов в отношении Украины.

Напомним, в апреле российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила эвакуировать украинцев, которые застряли в Непале из-за введения жесткого карантина. Однако украинская сторона решила отказаться от помощи, использовав компанию SkyUp.