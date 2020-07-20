Власти Литвы исключили Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция.

Об этом сообщает литовское издание 15min.lt.

Обновленный список "зеленых" и "красных" государств был представлен в пятницу, а действовать начал с понедельника, 20 июля.

В Литве включили Украину в "красный" список стран риска 13 июля, но пересмотрела свое решение. Одновременно власти Литвы ввели двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

При этом в Латвии планируют лишать виз и видов на жительство граждан третьих стран, нарушающих режим самоизоляции.

Люди, которые возвращаются из мест со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти государства транзитом.

Мы разбирались, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают. При въезде иностранные пограничники просят от граждан Украины отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. С 15 июля на таких условиях въезжающих украинцев готова принимать Россия.

Напомним, что в Испании 40 000 полицейских будут контролировать соблюдение карантина на курортах и пляжах.