"Пидозру" бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку, которого подозревают во взяточничестве и отмывании денег, собираются вручать по факту подкупа (ч.4 ст.368 УК Украины).

Об этом в ходе пресс-конференции 20 июля сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Так, по словам Сытника, Новаку собираются вручить подозрение по статье 368, часть 4 - подкуп. Но это будет координироваться еще с Польшей.

Отметим, это может значить, что "пидозру" с украинской стороны Новаку вообще не вручат.

Кроме того, по данным директора НАБУ, по делу, связанному с "Укравтодором" трое человек задержаны в Польше и одному человеку объявляют подозрение в Украине. Кто это - Сытник не уточнил.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, а также экс-министра транспорта Польши. В офисах компании прошли обыски.

Выяснилось, что, по версии правоохранителей, в 2016-2019 годах Новак, возглавляя "Укравтодор", брал взятки с подрядчиков, а деньги отмывал через польскую компанию.

Мы подробно разбирались, за что в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" и как это связано с Украиной.