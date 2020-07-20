В частном роддоме Киева, услугами которого пользуются украинские звезды, впервые за четыре года его работы, обеспеченные родители отказались от новорожденного ребенка и не стали его забирать. Даже имя девочке дали сотрудники роддома.

Разбирались в ситуации с роддомом "Лелека", который широко известен в столице.

Имя дали сотрудники роддома

О произошедшем сообщил директор "Лелеки" Валерий Зукин. Он опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что впервые в его практике в элитном медицинском заведении родители написали отказ от новорожденного ребенка - девочки.

По словам врача, у девочки были проблемы со здоровьем и родители не захотели ее лечить. Произошедшее шокировало его, тем более, что ребенок родился с не таким уж критичным пороком развития.

"Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и корректируемой. Бывало и похуже", - рассказал врач. Он уточнил, что такой порок до родов практически не диагностируется, но он корректируемый, исправляемый и его можно лечить.

"Вот такая вот обычная житейская ситуация. И совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли. Вроде ребенка и нет.

Мы долго беседовали. Приводили аргументы. Объясняли. Бесполезно. Теперь ребенок лежит в Лелеке. Один. И на свете у него никого нет кроме Лелеки. И имя для свидетельства о рождении ему дала Лелека.

Зачем я об этом пишу? Наверное, директор частного роддома должен писать более оптимистичные посты. Где-то в глубине души я надеюсь, что родители поменяют свое решение. Все бывает в жизни, но надежда очень маленькая", - написал Валерий Зукин.

Что известно о VIP-роддоме

"Лелека" - частный роддом, который находится в Пуще-Водице в Киеве. Он открыл свои двери в 2016 году и стал четвертым частным родильным домом в Украине. Сообщалось, что инвестиции в строительство нового роддома составили $17 млн. В нем 49 палат трех классов: стандарт, люкс и VIP, а также 5 родильных залов и 2 операционные.

Так выглядит роддом изнутри. Фото: Delo.ua

Стоимость просто родов стартует от 53 700 грн. Пакет"Стандарт" - 62 950 грн, пакет "Люкс" 91 600 грн, пакет "VIP" - 108 800 грн (цены без учета скидок - Ред.). Среди услуг - блюда от собственного ресторана, торжественный ужин от шеф-повара, услуги салона красоты для мамы перед церемонией выписки.

Там рожают представители украинского шоу-бизнеса, например, певица Джамала.

Джамала с сыном и мужем после выписки. Фото: Instagram

А также супруга музыканта Сергея Бабкина - Снежана.

Снежана и Сергей Бабкины. Фото: Instagram

"Каждый день в Украине оставляют двух детей в роддомах". Реакция в сети

В комментариях к посту директор Института сердца Борис Тодуров написал, что готов сделать операцию бесплатно, если это речь о пороке сердца, но Валерий Зукин, ответил, что, к счастью, это не порок сердца.

Большинство комментаторов возмущены поступком родителей, учитывая то, что очевидно, это обеспеченные люди.

Некоторые выражают надежду, что такое решение родители приняли в состоянии стресса и еще могут передумать.

Оксана Кашинцева, адвокат, член Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики, написала, что, видимо, началось разделение детей на качественных и некачественных (это недавно предлагала нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова).

"Разделение детей на "качественных" и "некачественных" начато? Первый в Украине отказ родителей от новорожденного в частном роддоме. Пороки у ребенка не критичны, поддаются лечению... Зато состоятельные родители (кто же еще позволит себе роды в частном медицинском учреждении ..) "отбраковали некачественного" ребенка ..."

Дарья Касьянова программный директор международного благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка Україна", которая руководила проектом "Сиротству – нет!", выразила надежду, что родители передумают, на это есть два месяца.

"Родители отказались забирать малышку из роддома. Может ещё передумают. Есть ещё 2 месяца. Если нет - надеюсь, усыновители найдутся очень быстро".

Бывший директор Госдепартамента по усыновлению и защите прав ребенка Людмила Волынец написала, что каждый день в Украине оставляют двух детей в роддомах, но она верит в счастливую судьбу девочки.

"Врач уверен, что отказов забрать ребенка из роддома в Украине единицы. На самом деле, каждый день в Украине 2 новорожденных ребенка остаются в роддомах, а мамы, чаще без пап, но есть и супружеские пары, выходят из родильного, оставив рожденного ими ребенка...

Как правило, в таких случаях общество реагирует осуждением. А между тем, есть определенная часть женщин, которые сразу же после рождения ребенка нуждаются в профессиональной помощи, а дальше они становятся обычными заботливыми мамами.

Хотя, описанный врачом случай, очевидно, обусловлен рождением больного ребенка. Сообщают о возможности выздоровления ребенка. Надеюсь, что эти супруги обратятся за профессиональной помощью для того, чтобы воспринять рождение больного ребенка. Это совсем непросто, нужна помощь специалистов".