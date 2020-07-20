Славомир Новак имеет и польское, и украинское гражданство. Фото: Flickr

У задержанного 20 июля в Польше бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которого подозревают во взяточничестве и отмывании денег, двойное гражданство. 

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор НАБУ Артем Сытник. 

Так, по словам Сытника, у Новака двойное гражданство - Польши и Украины. 

Отметим, что, по версии правоохранителей, в 2016-2019 годах Новак, возглавляя "Укравтодор" брал взятки с подрядчиков, а деньги отмывал через созданную в Польше компанию. Также он хотел обеспечить себе безбедное будущее, а для этого хотел создать на территории Польши совместно предприятие с одной из международных организаций, которая осуществляет строительство дорог.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, а также экс-министра транспорта Польши. Также в офисах компании прошли массовые обыски.

"Страна" подробно разбиралась, за что в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" и как это связано с Украиной.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.