У задержанного 20 июля в Польше бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которого подозревают во взяточничестве и отмывании денег, двойное гражданство.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

Так, по словам Сытника, у Новака двойное гражданство - Польши и Украины.

Отметим, что, по версии правоохранителей, в 2016-2019 годах Новак, возглавляя "Укравтодор" брал взятки с подрядчиков, а деньги отмывал через созданную в Польше компанию. Также он хотел обеспечить себе безбедное будущее, а для этого хотел создать на территории Польши совместно предприятие с одной из международных организаций, которая осуществляет строительство дорог.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, а также экс-министра транспорта Польши. Также в офисах компании прошли массовые обыски.

"Страна" подробно разбиралась, за что в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" и как это связано с Украиной.