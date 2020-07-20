С понедельника, 20 июля, в Ровно в тестовом режиме заработали все 38 детских садов. Однако, часть ограничений остались: ясли пока закрыты, а в группе может находиться не более 15 детей одновременно.

Об этом сообщает местное издание "ЧаРівне".

Так, прием детей будет происходить на улице. Родителям же, помимо справки об отсутствии контакта с зараженными коронавирусом, придется показать справку из места работы.

Напомним, на прошлой неделе в Ровно около 1000 работников детских садов сдали тесты на Covid-19 методом ИФА. Болезнь подтвердилась у 9 из них, еще 49 человек уже либо оправились после Covid-19, либо в их крови все еще присутствует коронавирус.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 651 человека. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 59 493 с начала эпидемии. В Киеве за сутки заболели 77 украицнев.