Сегодня, 20 июля, в Киеве прошла итоговая пресс-конференция спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Так, в частности, глава украинского парламента заявил о том, что две, а возможно и три, внеочередных сессии Верховной Рады могут быть объявлены в конце июля или в начале августа.

"Я думаю, что несколько таких ситуаций (внеочередные сессии парламента - Ред.) могут быть на протяжении июля и части августа. Думаю, две, может три... Посмотрим", - заявил Дмитрий Разумков журналистам в сессионном зале парламента.

Напомним, что на своей пресс-конференции Дмитрий Разумков так же рассказал, как поступит, если Зеленский потребует его отставки.

Спикеру задали вопрос, уйдет ли он в отставку, если этого потребует президент. Разумков заявил в ответ, что пока Зеленский этот вопрос не поднимал.

"Я никогда не держался за кресло, президент такого не просил, но если такой вопрос появится, то будем обсуждать", - сказал Разумков.