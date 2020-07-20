Задержанный в Польше 20 июля бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, возглавляя компанию, брал взятки с подрядчиков.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал и.о. главы САП Максим Грищук.

По его словам, события касаются 2016-2019 годов. Бывший исполняющий обязанности руководителя "Укравтодора" с использованием своего служебного положения предпринимал действия, чтобы получить для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

"Один из эпизодов касается строительства дорог на территории Украины. Когда украинские компании проводили строительство, но по тем или иным причинам не могли этого сделать до конца или в определенные сроки. И.о. главы "Укравтодора" высказывал предложения, чтобы за определенное вознаграждение он решал их проблемы - касаемо продления договоров, избежания выплаты штрафных санкций", - заявил Грищук.

По его словам, чтобы легализовать полученные средства, на территории Польши создали предприятие. Его уставной капитал наполнялся за счет взяток, которые платились третьим лицам по безналу и наличкой.

"Таким образом не только получали неправомерную выгоду, а еще и легализовывали средства", - пояснил и.о. главы САП.

Второй эпизод - это предложение Новака создать совместную компанию с международной организацией по строительству дорог.

"Господин исполняющий обязанности руководителя "Укравтодора", заботясь о своем будущем, предлагал создать на территории Польши совместно предприятие с одним из международных предприятий, которые осуществляют строительство дорог. Он предлагал свои услуги по способствованию и хотел, чтобы 50% уставного капитала предоставили его приближенные лица, другие 50% - эта международная организация. После завершения своей каденции на территории Украины планировал возглавить или войти в наблюдательные совет указанного предприятия", - рассказал Грищук.

Это, как сказал Максим Грищук, "вершина айсберга", но больше информации раскрывать отказался.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования - 270 миллионов евро", - добавил шеф НАБУ Артем Сытник.

Также руководитель Бюро отметил, что у Новака двойное гражданство - Польши и Украины.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, а также экс-министра транспорта Польши.

"Страна" подробно разбиралась, за что в Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" и как это связано с Украиной.