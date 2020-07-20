Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о том, как она подбирает свой гардероб, и кто ей в этом помогает.

Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

"Я выбираю (одежду - Ред.) с выходных, я смотрю за своими вещами и думаю, а есть ли у меня достаточно на пять дней, а есть ли у меня, в чем поехать, если это поездка, а куда эта поездка будет, а если это какой-то дипломатический прием? Я пытаюсь осмыслить, чтобы у меня было достаточно в шкафу вещей", - рассказала пресс-секретарь.

При этом он отметила, что в этом ей также помогают стилисты, которые работают в Офисе президента.

"У нас есть прекрасные стилисты, которые работают с другими членами команды, я могу с ними легко посоветоваться, и они всегда очень открыты", - поделилась Мендель.

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Напомним, недавно Мендель вышла прокомментировать слухи о своей якобы беременности от Зеленского в сарафане с открытыми плечами.

Ранее перед новогодними праздниками Мендель надела пеструю блузку и показала елку Зеленского.