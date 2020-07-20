Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова ко второй волне коронавируса. В то же время он признал, что сейчас необходимо быть настороженными.

Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", — сказал он.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что показатель летальности от коронавируса в Украине остается на достаточно низком уровне, около 2,5%.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 651 человека. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 59 493 с начала эпидемии. Из них в Киеве подтвердились 77 случаев.

Также "Страна" рассказывала, что министерство здравоохранения опубликовало карту распространения коронавируса по регионам Украины по состоянию на понедельник, 20 июля.