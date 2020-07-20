Сегодня, 20 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко после 12-летнего перерыва назначил посла в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Также главой государства были утверждены новые послы в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

Об этом передает государственное информагентство БЕЛТА.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нидерландах станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Андрей Дапкюнас назначен послом в Австрию. Кроме того, он по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, а экс-министр финансов Максим Ермолович - в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.

Нынешний посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник согласован на позицию заместителя министра иностранных дел вместо Олега Кравченко. Должность первого заместителя министра иностранных дел займет посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов.

Как заметил глава Администрации президента Игорь Сергеенко, на должности руководителей белорусских дипмиссий подобраны не только кадровые дипломаты, но и хорошо зарекомендовавшие себя управленцы с опытом работы в сфере международных отношений.

Напомним, что о восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Александр Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Замгоссекретаря тогда сказал: "Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации отношений".

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