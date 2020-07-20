В ходе пресс-конференции 20 июля председателю Рады Дмитрию Разумкову задали вопрос, уйдет ли он в отставку, если этого потребует президент. Спикер парламента сказал, что пока Зеленский этот вопрос не поднимал.

"Я никогда не держался за кресло, президент такого не просил, но если такой вопрос появится, то будем обсуждать", - сказал Разумков.

Напомним, в ходе пресс-конференции Дмитрий Разумков также прокомментировал ряд скандальных законопроектов. Например, сообщил, что, по его мнению, репрессивный проект закона "О медиа" не будет проголосован в первом чтении.

Кроме того, по словам председателя Верховной Рады, законопроект Бужанского №2362 об отсрочке украинизации русскоязычных школ не выносился в повестку дня внеочередного заседания Рады, которое состоится 21 июля. А принимать его в сентябре будет уже бессмысленно.