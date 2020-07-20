Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского рассказала, как ее родители отреагировали на слухи о "беременности от Зеленского".

Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

На вопрос о том, как родители относятся ко всем слухам, которые появляются о Мендель, она ответила: "Моя мама она почти привыкла, они, конечно, не ожидали, я закрыла их Facebook-страницы перед тем, как стала пресс-секретарем. С первой такой огромной ситуации они, кончено, смеялись, а уже с последней ситуации (фейк о "беременности от Зеленского" - Ред.)" она (мама - Ред.) сказала мне: "Юлечка, у меня чуть не было инфаркта". Слава богу, мой папа над этим смеялся".

По словам Мендель, сама она отреагировала на слухи со смехом.

"Самое интересно, российское телевидение об этом рассказало, это экстраполировало этот слух. Я тоже очень сильно смеялась с этого, потому что мне кажется, некоторые люди хотели бы такого пиара, и платили бы за такой пиар и люди в лифчиках там выходят и пытаются все, что хочешь сделать, а мне достаточно просто делать свою работу", - рассказала Мендель.

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Напомним, в начале месяца в соцсетях стали распространяться слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Говорилось даже о беременности Мендель от своего шефа.

Спустя несколько дней после появления фейка Мендель выступила с обращением, в котором впервые высказалась о слухах, что она беременна от Владимира Зеленского. При этом одета она была не по-деловому, а в сарафане с открытыми плечами.