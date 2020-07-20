В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал передачу бортовых самописцев со сбитого в январе над Тегераном самолета "Boeing 737" авиакомпании "МАУ" рейса PS752 в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации во Франции. Также он сообщил о начале процесса их расшифровки.

"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - отмечается в опубликованном сообщении.

Сообщается, что "черные ящики" прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышенной секретности и уже находится в лаборатории. Эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф (Украина) также участвуют в процессе их расшифровки.

Дешифровка начнется с согласования методики считывания информации из ячеек, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Они могут быть завершены достаточно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования", - говорится в опубликованном сообщении.

Также отмечается, что Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начало переговорного процесса с Ираном.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, рухнул в районе международного аэропорта в столице Ирана сразу после взлета рано утром 8 января.

Напомним, что в Украине не согласны с версией властей Ирана о человеческой ошибке в крушении самолета МАУ. "У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.