В понедельник, 20 июля, Киев снова пополнил список проблемных регионов со значительной степенью распространения коронавируса. Кроме столицы, к дальнейшему смягчению карантина не готовы 8 областей.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Минздравом.

Так, в список проблемных регионов на 20 июля вошли: Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Показатель динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) превышен в:

Киеве,

Винницкой области,

Ивано-Франковской области,

Львовской области,

Одесской области.

Показатель процента выявления Covid-19 (должен быть не больше 11%) превышен в:

Волынской области,

Ивано-Франковской области,

Львовской области,

Харьковской области.

Показатель загруженности коек в больницах для пациентов с коронавирусом (должен быть не больше 50%) превышен в Закарпатской области.

Охват населения тестами на коронавирус (должен быть не меньше 24 на 100 тысяч) недостаточен в Черниговской области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки еще 651 человек заразился Covid-19. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала эпидемии.

Также мы писали, что в Украине коронавирусом заразились около 4 000 детей и почти 8 000 медиков.