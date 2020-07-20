В столице превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Фото: "Страна"

В понедельник, 20 июля, Киев снова пополнил список проблемных регионов со значительной степенью распространения коронавируса. Кроме столицы, к дальнейшему смягчению карантина не готовы 8 областей

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Минздравом. 

Так, в список проблемных регионов на 20 июля вошли: Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Показатель динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) превышен в:

  • Киеве,
  • Винницкой области, 
  • Ивано-Франковской области, 
  • Львовской области, 
  • Одесской области.

Показатель процента выявления Covid-19 (должен быть не больше 11%) превышен в:

  • Волынской области, 
  • Ивано-Франковской области, 
  • Львовской области, 
  • Харьковской области.

Показатель загруженности коек в больницах для пациентов с коронавирусом (должен быть не больше 50%) превышен в Закарпатской области. 

Охват населения тестами на коронавирус  (должен быть не меньше 24 на 100 тысяч) недостаточен в Черниговской области. 

Готовность регионов к карантину. Таблица с сайта Минздрава

Напомним, в Украине за минувшие сутки еще 651 человек заразился Covid-19. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала эпидемии. 

Также мы писали, что в Украине коронавирусом заразились около 4 000 детей и почти 8 000 медиков.

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