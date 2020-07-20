Киев снова не готов смягчать карантин. В списке проблемных регионов еще 8 областей
В понедельник, 20 июля, Киев снова пополнил список проблемных регионов со значительной степенью распространения коронавируса. Кроме столицы, к дальнейшему смягчению карантина не готовы 8 областей.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная Минздравом.
Так, в список проблемных регионов на 20 июля вошли: Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
Показатель динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) превышен в:
- Киеве,
- Винницкой области,
- Ивано-Франковской области,
- Львовской области,
- Одесской области.
Показатель процента выявления Covid-19 (должен быть не больше 11%) превышен в:
- Волынской области,
- Ивано-Франковской области,
- Львовской области,
- Харьковской области.
Показатель загруженности коек в больницах для пациентов с коронавирусом (должен быть не больше 50%) превышен в Закарпатской области.
Охват населения тестами на коронавирус (должен быть не меньше 24 на 100 тысяч) недостаточен в Черниговской области.
Напомним, в Украине за минувшие сутки еще 651 человек заразился Covid-19. Общее число зараженных достигло отметки 59 493 с начала эпидемии.
Также мы писали, что в Украине коронавирусом заразились около 4 000 детей и почти 8 000 медиков.