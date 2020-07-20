В понедельник, 20 июля, на участке железной дороги "Воскобойня-Верхнеднепровск" произошла авария, в результате которой электровоз сошел с рельсов. Из-за этого 12 пассажирских поездов будут прибывать на вокзалы с опозданием.

Об этом говорится на странице "Вольногорск Online" в Telegram.

"❗️ЖД авария в районе ст.Верхнеднепровск. Все электрички отменены в оба направления и четное и нечетное. Электричка из Пятихаток будет до Вольногорска, а следующая только до Эрастовки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время движения у одного из вагонов груз выкатился на встречную колею. В этот момент там двигался грузовой поезд. В результате того, что поезд наехал на посторонние предметы, он сошел с рельсов.

По данным "Укрзализныци", из-за этой аварии 12 пассажирских поездов будут прибывать с опозданием. По состоянию на 10:00 опоздание поездов составляло в среднем более двух часов: Ужгород – Запорожье 139 минут; Киев – Днепр 226 минут; Бердянск – Киев 341 минут. А вот Одесса – Днепр задержался на 116 минут.

Под Днепром из-за аварии задерживаются 12 пассажирских поездов. Фото: Telegram/Вольногорск online

Напомним, под Кропивницким самопроизвольно покатился грузовой поезд "Одесской железной дороги". В результате сошли с рельсов две секции электровоза и шесть вагонов, разрушив служебное здание, в котором, к счастью, не было людей. Инцидент произошел в понедельник, 6 июля, на станции Чернолесская около 8:30.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" уволила сотрудников депо, выпустивших на маршрут поезд с дырявой крышей.