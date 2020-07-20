В ночь с 19 на 20 июля недалеко от города Сумы произошел выброс в воздух токсичного одоранта. Он имеет неприятный сильный запах и может вызвать различные медицинские осложнения. Об этом говорится на Facebook заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Александра Журбы.

Сообщается, что местные жители уже начали жаловаться на неприятный запах. Одорант является токсичным веществом второго класса опасности.

"Низкие концентрации (одоранта - Ред.) (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания. По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия обратитесь за помощью к врачу", - говорится в опубликованном сообщении.

Как известно, одорант это вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах. Именно с помощью этого вещества можно определить места утечки газа.

В Украине для одоризации углеводородных газов используют этилмеркаптан - бесцветную прозрачную жидкость, соединение серы, которая имеет резкий неприятный запах.

Фото: facebook.com/Олександр Журба

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