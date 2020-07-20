Законопроект нардепа Максима Бужанского №2362 об отсрочке украинизации русскоязычных школ не выносился в повестку дня внеочередного заседания Рады, которое состоится 21 июля.

Об этом в ходе пресс-конференции 20 июля заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе мы не рассмотрели законопроект Бужанского, так как было много и кадровых вопросов. Не могу точно сказать, будут ли рассматривать этот законопроект во вторник. На завтра этот вопрос не выносили, как и многие другие. Но после первого сентября, на заседании 4 сессии Рады 9-го созыва, он, скорее всего, будет неактуальным. Несмотря на реакцию после интервью о языковом вопросе, я свою позицию менять не буду. Все законы должны работать на пользу всего украинского народа. Слушать надо не голос улицы, а голос народа", - сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, законопроект Бужанского предусматривает отмену части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский с 1 сентября 2020 года. Предлагалось уровнять русские школы в правах со школами с обучением на языках ЕС, которые должны перейти на украинский с 1 сентября 2023 года.

Мы писали о том, что 17 июля Рада не стала рассматривать проект Бужанского об отсрочке украинизации школ, хотя он был в повестке дня.

Против проекта закона на прошлой неделе митинговали Порошенко и его сторонники. "Страна" писала о том, как Порошенко на своем митинге призвал забыть о Бужанском. У собравшихся на акции протеста были красноречивые плакаты, например: "Хочешь "русский мир"? Езжай в Донецк".