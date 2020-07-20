Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время итоговой пресс-конференции заявил, что языковой закон в Украине необходимо менять. В то же время чиновник признал, что единственным государственным языком является украинский.

Трансляция заседания велась на странице парламента на YouTube 20 июля.

"Я не изменял свою позицию раньше, не буду и сегодня. Считаю, что любые законы должны идти на пользу украинскому обществу. Это касается культуры, языка, обороны, социальной защиты. Я также с большой с большим уважением отношусь к позиции наших международных партнеров, когда она озвучена по какому-либо вопросу", — сказал он.

В то же время Разумков уточнил, что при рассмотрении языкового вопроса достаточно посмотреть на реакцию международных организаций.

"Если вы упоминаете именно этот законопроект, то мы можем посмотреть на реакцию Венецианской комиссии, ОБСЕ, ООН. Здесь многие занимаются манипуляциями, говоря об ущемлении или попытках что-то изменить. Единственным государственным языком в Украине является украинский язык. Тут вопросов не поднималось, не поднимаются, и не будет подниматься. Но если мы говорим о защите всех граждан, то нужно выходить именно с этой позиции", — рассказал он.

При этом законопроект о языке, который подал нардеп Макс Бужанский, уверен Разумков, к следующей сессии уже потеряет свою актуальность для Верховной Рады.

"Вопрос связан только с одной нормой и самим преподаванием в школах с 1 сентября 2020 года. Я так понимаю, что тогда будет первое заседание четвертой сессии ВРУ 9 созыва, и именно этот законопроект будет не актуальным", — уточнил он.

Итоговая пресс-конференция Дмитрия Разумкова. Смотреть с 27:42. Видео: YouTube/RadaTVchannel

Напомним, что "Страна" ведет прямую трансляцию итоговой пресс-конференции Дмитрия Разумкова.

Также мы публиковали интервью с Разумковым, в котором он признался, что прогнозировал падение рейтинга партии и команде Зеленского.