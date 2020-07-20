Посольство США требует правосудия для заказчиков и убийц Павла Шеремета

Сегодня, 20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, в Киеве открыли памятник на месте трагедии.

Посольство США в Украине выступило с заявлением в котором потребовало полного, беспристрастного расследования и справедливого правосудия для всех исполнителей и заказчиков преступления.

Об этом говорится в заявлении дипломатов обнародованном в Twitter.

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство.

Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - говорится в заявлении посольства США.

Напомним, что президент Зеленский назвал расправу над журналистом Шереметом позором Украины.