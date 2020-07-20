Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы не будут рассматривать скандальный законопроект "О медиа" на внеочередном заседании 21 июля. Скорее всего, его включат в повестку дня к сентябрю.

Об этом Разумков сообщил в ходе пресс-конференции 20 июля.

"Я думаю, что то, что он не будет принят в первом чтении и в целом, - все в этом уверены. Что касается рассмотрения его в Верховной Раде, я думаю, это будет ближе к сентябрю или в сентябре. Я думаю, что народные депутаты будут исходить из интересов государства, его безопасности, свободы слова и независимой журналистики. Потому что это одно из важных достижений, которое есть в Украине. Мы должны это развивать, чтобы в дальнейшем мы могли об этом говорить", - сказал Разумков.

По мнению спикера парламента, упомянутый законопроект "требует мягко говоря, доработки".

"Я не могу сказать, что я в полном объеме поддерживаю те нормы, которые предполагает этот законопроект в первом чтении", - добавил председатель Рады.

Напомним, украинские журналисты не раз призывали Раду отказаться от рассмотрения репрессивного законопроекта "О медиа".

Также мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке.