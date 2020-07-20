Квартирная кража на круглую сумму произошла на минувших выходных в одном из домов на улице Джона Маккейна в Печерском районе столицы.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, пока хозяина квартиры, владельца двух предприятий, занимающихся поставкой промышленного оборудования, не было дома, воры вскрыли замки входной двери и основательно "почистили" богатые апартаменты промышленника.

Одной только наличности вынесли порядка двух миллионов гривен. Кроме этого воры завладели большим количеством изделий из желтого и белого золота с бриллиантами и жемчужными ожерельями.

Цена украденных ценностей сейчас подсчитывается хозяевами. Оперативники подозревают, что налет на такую "пещеру Алладина" был все-таки не случайным и воры могли заранее отследить материальное положение и длительность отсутствия хозяев. Либо же наводку дал кто-то из случайных гостей, возможно работников, побывавших накануне в зажиточной квартире.

Полиция завела уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины - Кража в особо крупном размере, которая карается по закону тюремным заключением до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске в Киеве из салона красоты вынесли сейф с 200 тысячами гривен.

Так же мы рассказывали, что из пункта обмена валют на Печерске в Киеве украли треть миллиона долларов.