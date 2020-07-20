Задержанным за пьяную драку с темнокожими иностранными студентами в Киеве молодчикам, которая произошла вечером в воскресенье, грозит до 4 лет тюрьмы. Начато досудебное расследование по факту хулиганства и нарушение равноправия иностранных граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В следственном отделе Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) и по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.

Информация о произошедшем на просп.Гонгадзе (жилой массив Виноградарь) поступила правоохранителям 22:00.

"На месте правоохранители установили, что трое студентов - граждан другого государства, ожидали такси и к ним начали приставать парни навеселе. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и устроили потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов… Полицейские установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ровенской области, 1996 и 1997 г.р. Они задержаны", - говорится в сообщении полиции.

По данным интернет-издания "Киев оперативный", пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго, а нападавших на них было пятеро. В ходе конфликта местные жители вызвали полицию, кто-то начал стрелять в воздух и нападавшие убежали. Полицейские из подразделения полиции охраны нашли их в близлежащем лесу в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Также "Страна" сообщала о том, что взрыв у метро "Шулявская" в Киеве ранил четырех человек. Пострадавшего студента прооперировали, из тела врачи извлекли множество осколков. Он находился в тяжелом состоянии.

Напомним, что в киевском общежитии университета выявлена вспышка коронавируса у иностранных студентов.