Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" нардеп Ирина Верещук прокомментировала обвинения, которые прозвучали в ее адрес со стороны экс-депутата и бывшего "сотника Майдана" Владимира Парасюка.

Соответствующий пост нардеп опубликовала в Facebook.

Это случилось после того, как Парасюк записал видеообращение, в котором заявил, что, по его информации, Верещук фальсифицировала решения Рава-Русского горсовета, будучи мэром этого города, чтобы выделить землю приближенным людям, и была замешана в вопросах приватизации и добычи янтаря.

"Рагульские байки от поросюков. Наконец Парасюк не удержался и напомнил о себе. Что-то там говорит, каким я была мэром в Рава-Русской и каким я буду мэром в Киеве. По понятным причинам он и такие, как он, теперь начали бегать и распространять свои старые фейки про меня: о связях с Медведчуком, о янтарных богатствах, о каких-то земельных участках в Рава-Русской. Одним словом, рагульский бред", - написала Ирина Верещук.

Кандидат в мэры Киева также упомянула, что Парасюк во время интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что стрелял по милиции в феврале 2014 года.

"Об авторе этих фейков достаточно помнить следующее: 20 февраля 2014 из окон Киевской консерватории стрелял именно он. Недавно, в интервью Гордону, естественная гордость и склонность к хвастовству заставила фигуранта признать на камеру факт стрельбы из окна консерватории по территории Майдана Независимости. Ему бы молиться, чтобы закон об амнистии вдруг не отменили, а он политические комментарии дает. Странно. Но ничего не сделаешь. Они такие. Поросюки", - заявила Ирина Верещук.

Напомним, букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева. Верещук на втором месте.

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