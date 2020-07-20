Мэра Черновцов Алексея Каспрука отстранили от занимаемой должности за три месяца до начала местных выборов.

Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Это началось еще в 2018 году – тогда депутаты горсовета Черновцов прекратили мои полномочия. Я пошел в суд, выиграл первую инстанцию, выиграл апелляцию. А в пятницу состоялось заседание Верховного суда, который отправил дело на новое рассмотрение назад в Черновцы, в окружной административный суд. И соответственно решение о досрочном прекращении моих полномочий снова действительно", - объяснил Каспрук.

И сейчас Каспрук не может исполнять свои обязанности, поскольку вынужден ждать рассмотрения дела окружным админсудом Черновцов.

Чиновник утверждает, что причинной отстранения от должности стало увольнения одного из главврачей больниц в Черновцах. Тот обжаловал решение через суд и восстановился на работе.

"Депутаты считают, что я совершил противозаконное действие. Но пока я с ними судился, я у этого главврача уже выиграл в Верховном суде", — рассказал Каспрук.

Все происходящее мэр Черновцов связывает с тем, что приближаются местные выборы.

"Видимо, на Печерских холмах включили "телефонное право". И делу дали новый виток. Верховный суд фактически никакого решения не принял, он отправил дело на повторное рассмотрение. Но по факту это означает, что я отстранен", — подчеркнул Каспрук.

Тем не менее, городской глава намерен и дальше судиться, несмотря на то, что это может сказаться на избирательной кампании.

"Осталось три месяца до окончания каденции. Мэра, который может ветировать решения сессии, нет. Депутаты за это время будут дерибанить землю, бюджет, которого нет. Я, конечно, буду судиться. Но тут уже и выборы почти начались. Понятно, что будет сложнее с коммуникацией. Когда ты действующий мэр, тебе проще до людей доносить свою позицию. А во власти сейчас видят, что у них будет админресурс, и они смогут врачей, учителей заставить "правильно" голосовать. Ну, посмотрим", - сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что Каспрук присутствовал на презентации политической партии "Пропозиция" в Киеве.