В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, куда все-еще идет весенний призыв, за время официальной пандемии коронавируса Covid-19 зафиксировано 217 инфицированных, трое из них скончались. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ в понедельник, 20 июля.

"По состоянию на 20 июля в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины всего за время пандемии зафиксировано 217 случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из этого числа 183 человека выздоровели, 31 находится на изоляции, в том числе на самоизоляции", - говорится в опубликованном сообщении.

Также сообщается, что официально зафиксировано три летальных исхода от коронавируса, о которых уже сообщали представители командования медицинских сил Вооруженных сил Украины во время проведения брифингов.

Всего в Украине на сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 - 59 493, из них смертельных - 1498, выздоровели - 31 439 человек. За сутки зафиксирован 651 новый случай заболевания. Всего проведено 881 907 тестирований методом ПЦР.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Как сообщала "Страна", в Украине коронавирусом заразились около 4 000 детей и почти 8 000 медиков. Таковы данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Напомним, что в "скорой помощи" Бердянска зафиксирована вспышка Covid-19.