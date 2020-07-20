По состоянию на утро понедельника, 20 июля, коронавирус в Киеве подтвердился еще у 77 жителей столицы. Общее число зараженных достигло отметки в 6 961 человек.

Об этом сообщает киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 6 961 подтвержденный случай заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболели 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 38 мужчин от 18 до 76 лет и три девочки, которым 3, 7 и 12 лет, соответственно.

Госпитализировать пришлось 15 пациентов. Выздоровел за сутки 21 киевлянин.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев. В Деснянском районе подтвердились 10 фактов заражения, а в Святошинском и Соломенском по девять заболевших.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 651 человека. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 59 493 с начала эпидемии.

Также "Страна" рассказывала, что министерство здравоохранения опубликовало карту распространения коронавируса по регионам Украины по состоянию на понедельник, 20 июля.