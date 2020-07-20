После задержания в Польше бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака НАБУ и САП проводят санкционированные обыски в офисах компании в Киеве и во Львове.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает в Facebook.

Так, в следственных действиях принимают участие следователи НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро Польши (ЦБА) и представители прокуратуры. Обыски в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства проходят в Киеве, Львове, а также на территории Польши.

"Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации. В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодора", гражданин Польши", - сообщили в НАБУ.

Напомним, Славомир Новак являлся министром транспорта Польши в правительстве Дональда Туска, а после возглавил "Укравтодор". Еще весной 2019 года журналисты подсчитали, что, работая в Украине, в 2018 году он заработал 238 000 злотых. В то время как его годовая зарплата в бытность польским министром была всего 162 000 злотых.

А уже в сентябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил об увольнении Новака - после ряда скандалов, один из которых был связан с ремонтом дорог в Тернопольской области.