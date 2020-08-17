В понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе (Германия) состоится полуфинал уникального, коронавирусного сезона футбольной Лиги Европы. Чемпион Украины донецкий ФК "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" в статусе гостей.

В финале победителя сегодняшней встречи встретят игроки "Севильи", обыгравшие "Манчестер Юнайтед" и показавшие, что в футболе возможно все.

Стартовый свисток на "Дюссельдорф Арене" назначен на 22:00 по Киеву. Прямая трансляция в видеоформате - на телеканалах "Футбол 1" (Украина) и "Матч ТВ" (Россия). Начало эфиров в 21:55 и 21:45 соответственно.

"Страна" ведет текстовый репортаж об околофутбольных новостях из стана команд, а также событиях непосредственно на поле стадиона в Дюссельдорфе.

16:10 Отличную физическую форму в свои 58 лет показывает наставник "Шахтёра" Луиш Каштру. На тренировке он отлично в касание с лёту перепасовывался с Дарио Срной, а также в одиночку набивал мяч. С переходом в "Шахтёр" в 56 для него жизнь только началась!

15:46 А вот так "горняки" потренировались перед "Интером":





15:30 Интересно, как в игровом футбольном симуляторе FIFA 20 смоделировали сегодняшнюю игру на основании прогнозных характеристик игроков "Шахтёра" и "Интера".



Первыми счёт открыли "горняки" на 35-й минуте. После навеса с левого фланга от Тайсона мяч в сетку ворот "Интера" из вратарской переправил Алан Патрик. На 71-й минуте ФК "Интер" сравнял счёт. Также навес с левого фланга и Ромелу Лукаку с лёту вколачивает мяч в ворота "горняков" своей мощной ногой.



Игра продлилась до серии 11-метровых ударов, где удачливее и точнее оказались "горняки".





15:06 Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что футболисты команды находятся в хорошем настроении. По его словам, игроки хотят начать футбольную встречу как можно скорее.

"Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч", - отметил руководитель "Шахтёра".

Перед игрой

Команда Антонио Конте в пяти предыдущих играх одержала пять побед, включая важнейший триумф над "Аталантой" из Бергамо (2:0), в котором и решилась судьба серебренных медалей чемпионата Италии.

ФК "Шахтер" Донецк в текущем сезоне в еврокубках ни разу не проигрывал, что также является серией без поражений уже в 6 игр.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день "Интер" примерно одинаково хорошо и обороняется, и атакует. "Горняки", привыкшие много забивать, встретятся с серьезным соперником. Ведь футболисты миланского ФК, единственные в Серии А, пропустили голов в чемпионате меньше, чем число проведенных встреч.

Один из самых опасных приемов в активе подопечных Антонио Конте - прессинг. Футболисты "Интера", если будут в оптимальных кондициях, могут попробовать отбирать мяч у соперника прямо у его штрафной. Именно прессинг мешает "горнякам" строить свои фирменные атаки из глубины по центру поля в короткий пас.

"Горняки" не приучены эффективно противодействовать ему, ведь в чемпионате Украины так против них рискуют играть разве что отчаянные и умелые новички типа "Десны" или "Колоса", либо динамовцы. В случае с "Интером" дальний прессинг может сыграть с командой Конте и злую шутку, ведь в случае быстрого перехода "горняков" из обороны в атаку на половине поля "Шахтера" могут остаться "отрезанными" 3-5 футболистов "нерадзурри", что может плохо закончится для их ворот.

Положение дел в командах

У "Интера" минимальные кадровые потери. Против нашей команды не сыграет нападающий "нерадзурри" Алексис Санчес, который ранее набрал хорошую форму. Также вероятней всего не сыграют центральные полузащитники (ЦП) Стефано Сенси и Матиас Весино.



"Горняки" же выступают без лидера левого фланга Исмаили, который по важности для команды в текущем сезоне практически ничем не уступал своим напарникам-соотечественникам Тайсону или Марлосу.

Слова

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес:

"Интер - фаворит, но мы в хорошей форме и чувствуем себя уверенно. У нас всего один матч, поэтому может случиться что угодно. Мы хотим творить историю, как это сделал Шахтер в Кубке УЕФА-2009.

Что касается взаимопонимания, Тайсон, Марлос и я знаем действия друг друга еще до того, как это произойдет. Настолько хорошо мы знаем друг друга", - сказал перед игрой лидер атак донецкого клуба.

Защитник "Шахтёра" Додо перед игрой также рассказал, что в стане "горняков" подготовили стратегию на встречу с "Интером". По его словам, Луиш Каштру изучал миланскую команду в течение недели.

Наставник ФК "Шахтер" Луиш Каштру:

"Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой – и это неудивительно. У Конте интереснейшая динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены. Повторюсь: предстоит очень трудная игра.

Интер также, думаю, встретится завтра со сложностями. Спокойствие – это наша ДНК, наша составляющая", - отметил на пресс-коференции накануне главный тренер "горняков". Также он рассказал, что не говорил с экс-наставником "горняков" и главным тренером римской "Ромы" Паулу Фонсекой об особенностях игры против миланского "Интера".

Наставник ФК "Интер" Антонио Конте:

"Я считаю, что Шахтер как и должно быть, наверное, будет высоко прессинговать. А потом, возможно, более низко будут прессинговать, предоставят пространство нам, чтобы контратаковать. У Шахтера есть своя ДНК. Их уже уважают в Европе. Главная позитивная сторона Луиша Каштру – он смог убедить всех талантов играть как команда, одно целое", - сказал он на пресс-конференции накануне игры.

Экс-наставник ФК "Шахтер" и ФК "Интер" Мирча Луческу:

"Шахтер" сильнее, поэтому выйдет в финал. Это победный проект, который формировался годами. Я провел в клубе 12 лет. Мы по крупицам собирали сильный коллектив. Если посмотреть на состав, то 7 из 11 игроков я привез в Донецк и тренировал", - сказал Мистер. При этом он отметил прекрасную организацию "Интера".

Самым опасным игроком в составе "Шахтера" тренер назвал Алана Патрика, который по его мнению значительно вырос с годами в футбольном плане и стал ключевой фигурой в полузащите донецкого клуба. Также он отметил Марлоса, Мораеса, Тайсона, Коваленко и вспомнил про опыт голкипера Андрея Пятова. Мирча назвал Пятова тем, кто будет управлять действиями обороны "Шахтера".